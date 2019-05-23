ЦВК не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Ради

Центральна виборча комісія не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.\r\nПро це на брифінгу сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.\r\nВона зазначила, що до виборів залишилося 58 днів і це вкрай малий термін для проведення тендерних процедур.\r\nСліпачук підкреслила, що якщо не поміняти тендерне законодавство, то ЦВК, зокрема, не встигне закупити і надрукувати виборчі бюлетені.\r\n"За чинною процедурою - ні (не встигнемо)", - заявила вона.\r\nСліпачук закликає владу негайно вирішити цю проблему.\r\n"Я сподіваюся і очікую і від Верховної Ради і від Кабміну, і від Президента невідкладного прийняття певних рішень, що дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року згідно з законами України і відповідно до кращих європейських практик", - підкреслила глава ЦВК.\r\nВона також зазначила, що виборчий процес невідворотний і його не можна зупинити.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.\r\nТим часом, Зеленський пропонує не поширювати закон про публічні закупівлі на ЦВК під час виборів.\r\nКрім того, ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.