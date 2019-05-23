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23 травня 2019, четвер, 13:11 19
Вибори 2019-05-23T13:30:15+03:00
Українські Новини
ЦВК не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Ради

ЦВК не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Ради

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія не встигає провести тендерні процедури до позачергових виборів Верховної Ради 21 липня.

Про це на брифінгу сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що до виборів залишилося 58 днів і це вкрай малий термін для проведення тендерних процедур.

Сліпачук підкреслила, що якщо не поміняти тендерне законодавство, то ЦВК, зокрема, не встигне закупити і надрукувати виборчі бюлетені.

"За чинною процедурою - ні (не встигнемо)", - заявила вона.

Сліпачук закликає владу негайно вирішити цю проблему.

"Я сподіваюся і очікую і від Верховної Ради і від Кабміну, і від Президента невідкладного прийняття певних рішень, що дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року згідно з законами України і відповідно до кращих європейських практик", - підкреслила глава ЦВК.

Вона також зазначила, що виборчий процес невідворотний і його не можна зупинити.

Як повідомляли Українські Новини, Парубій заявив, що рішення Зеленського про розпуск Ради буде оскаржено в КС.

Тим часом, Зеленський пропонує не поширювати закон про публічні закупівлі на ЦВК під час виборів.

Крім того, ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.

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