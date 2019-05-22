Зеленский предлагает не распространять закон о публичных закупках на ЦИК во время выборов

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде не распространять закон о публичных закупках на закупку Центральной избирательной комиссией услуг во время избирательного процесса.

Об этом говорится в законопроекте №10317, зарегистрированном в Раде 22 мая, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается не распространять действие закона "О публичных закупках" на услуги, которые закупаются ЦИК во время избирательного процесса: по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней; по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами; с момента опубликования материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в СМИ; телеграфной связи и телекоммуникационных услуг; по предоставлению эфирного времени для размещения материалов, подлежащих обнародованию.

Закон о закупках предлагается не распространять на товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избиркомами полномочий по подготовке и проведению выборов во время избирательного процесса, а также товары и услуги, необходимые для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов Президента, внеочередных, повторных, промежуточных выборов депутатов Рады и внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов.

Кроме того исключаются и услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

Рассмотрение жалоб, касающихся закупок избиркомами во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов, не будет останавливать проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК заявил о проблемах с проведением внеочередных парламентских выборов.

Ранее ЦИК заявлял, что без законодательного изменения процедуры электронных закупок с учетом быстротечности избирательного процесса выборы Рады в 2019 году окажутся под угрозой.