підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 13:04 20
Судова влада 2019-05-23T14:00:02+03:00
Українські Новини
Я ніколи не прогинав і не прогну спину за будь-яку посаду, - Луценко

Я ніколи не прогинав і не прогну спину за будь-яку посаду, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що "ніколи не прогинав і не прогне спину за будь-яку посаду". Про це Луценко сказав у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Я ніколи не прогинав і не прогну спину за будь-яку посаду. Для мене всі вони тимчасові. До відповідальності готовий!", - сказав Луценко.

Він намалював схему роботи Генпрокуратури, Нацполіції, Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.

Луценко порівняв ефективність їх роботи з роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На його думку, ефективність боротьби з корупцією Генпрокуратури висока, а НАБУ - нульова.

З цього Луценко зробив висновок, що він повинен продовжувати працювати, а директор НАБУ Артем Ситник повинен бути звільнений у першу чергу.

Як повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

Тим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.

Більше новин про: ГПУ НАБУ САП Юрій Луценко

Архів
Новини
"Нацкорпус" і "Нацдружины" борються проти контрабанди аміаку з Росії 14:04
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
У Києві відбулося відкриття "Книжкового арсеналу": яку книгу визнали найкрасивішою 13:51
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Кличко звільнив керівників департаменту соцполітики КМДА за фінансові порушення 13:25
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok