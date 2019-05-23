Я ніколи не прогинав і не прогну спину за будь-яку посаду, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що "ніколи не прогинав і не прогне спину за будь-яку посаду". Про це Луценко сказав у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Я ніколи не прогинав і не прогну спину за будь-яку посаду. Для мене всі вони тимчасові. До відповідальності готовий!", - сказав Луценко.\r\nВін намалював схему роботи Генпрокуратури, Нацполіції, Державної фіскальної служби, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України.\r\nЛуценко порівняв ефективність їх роботи з роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\nНа його думку, ефективність боротьби з корупцією Генпрокуратури висока, а НАБУ - нульова.\r\nЗ цього Луценко зробив висновок, що він повинен продовжувати працювати, а директор НАБУ Артем Ситник повинен бути звільнений у першу чергу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.\r\nТим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.