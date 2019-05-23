Зростання економіки в Україні сповільнилося, - Світовий банк

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.

Про це повідомив директор СБ по Україні Сату Кахконен, передають Українські Новини.

"Економічний огляд показує наші останні аналізи розвитку країни і виклики, перед якими стоїть країна. У 2018 році ріст економіки склав 3,3%. Але це зростання базувався на хорошої врожайності і попиті на внутрішньому ринку. Але ці фактори є тимчасовими... В 2019 році ми бачимо, що зростання послаблюється. 2,7% - такий прогноз зростання економіки на цей рік", - сказала вона.

Кахконен додала, що уповільнення економічного зростання відбувається тому, що впевненість інвесторів знизилася через передвиборчу невизначеність.

Як повідомляли Українські Новини, за три місяці ВВП збільшився на 2,2%.

Тим часом, Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.