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23 травня 2019, четвер, 12:02 11
Суспільство 2019-05-23T12:15:05+03:00
Українські Новини
Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату

Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату

Патріарх Філарет. Фото: Facebook/Патріарх Філарет
Патріарх Філарет. Фото: Facebook/Патріарх Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет обговорив процес визнання автокефалії Української православної церкви з представниками Вселенського патріархату.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Української православної церкви (Київського патріархату), передають Українські Новини.

"22 травня 2019 Святійший Патріарх Філарет у своїй резиденції провів зустріч з представниками Вселенського Патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом і другим секретарем Святого і Священного Синоду дияконом Григорієм (Франгакісом)", - написано в ньому.

Філарет подякував Вселенському Патріархату і Всесвятійшому Патріарху Варфоломію за надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви і підтримку.

"Я прошу Вас передати подяку Його Святості Вселенського Патріарха Варфоломія за те, що Його Святість зробили для України і Української Церкви, коли надали нам томос про автокефалію. Я поважаю Патріарха Варфоломія, молюся за нього на кожній Літургії, і буду молитися за нього до кінця життя", - сказав священнослужитель.

У повідомленні також наголошується, що під час агресії Росії проти України церква буде робити все можливе для захисту незалежності України та єдності Церкви як духовної основи держави.

Митрополит Еммануїл передав Великодні вітання від Варфоломія і висловив радість від зустрічі та приїзду в УПЦ для того, щоб підтримати її і засвідчити любов і братську єдність.

Учасники зустрічі обговорили загальні питання церковного життя, процес визнання автокефалії Української Церкви іншими помісними церквами та інші питання, що представляють взаємний інтерес.

Зустріч тривала близько 3 годин в дружній атмосфері, наприкінці зустрічі сторони обмінялися пам'ятними подарунками.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній розповів про ультиматуми і приниження з боку Філарета.

Раніше патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він його уникає.

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