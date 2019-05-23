Після падіння рубль знову почав дорожчати

У четвер, 23 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 22 травня підвищився на 1 копійку і становить 3,62 грн за 10 рублів, а курс продажу також підвищився на одну копійку і становив 4,16 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 23 травня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,1348 26,4238 29,0647 29,5484 3,62 4,16 Максимальний 26,2500 26,7000 29,2500 29,8000 4,00 5,00 Мінімальний 26,0000 26,3000 28,7000 29,3700 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, долар знову підскочив на 9 копійок.

Раніше ррівної на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок.