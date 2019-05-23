Після падіння рубль знову почав дорожчати

У четвер, 23 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 22 травня підвищився на 1 копійку і становить 3,62 грн за 10 рублів, а курс продажу також підвищився на одну копійку і становив 4,16 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 23 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1348\r\n26,4238\r\n29,0647\r\n29,5484\r\n3,62\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,2500\r\n26,7000\r\n29,2500\r\n29,8000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3000\r\n28,7000\r\n29,3700\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар знову підскочив на 9 копійок.\r\nРаніше ррівної на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок.