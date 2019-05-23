На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі

Внаслідок різкого підняття води у верхів'ях Латориця паводкова хвиля обрушила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

"Цей міст уже був пошкоджений під час паводку в грудні 2017 року. На протилежному березі села знаходиться 64 житлових будинки, в яких проживає близько 250 осіб. Об'їзду немає, люди зараз фактично позбавлені автомобільного сполучення, хоча і можуть переходити з берега на берег по кладці", - повідомляє в. о. голови ОДА Ярослав Галас.

Обрушений міст через Латорицю. Фото: carpathia.gov.ua

На західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів, 1 міст, 8 будинків і 273 га сільгоспугідь затоплені із-за сильного паводку на Закарпатті.

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