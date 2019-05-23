На директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет стеження на директора будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла для військових Нацгвардії.\r\nПро це Українським Новинам повідомив співробітник правоохоронних органів.\r\n"Майборода з браслетом. Вже носить його", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, електронний браслет також наділи і на іншого фігуранта справи - оцінювача Алісу Грінчук.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, САП оскаржила відмову суду заарештувати директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду.\r\nРаніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.