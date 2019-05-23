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23 травня 2019, четвер, 11:20 9
Судова влада 2019-05-23T12:15:02+03:00
Українські Новини
На директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду наділи електронний браслет

На директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду наділи електронний браслет

Олег Майборода. Фото: Укрбуд
Олег Майборода. Фото: Укрбуд

Правоохоронці наділи електронний браслет стеження на директора будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла для військових Нацгвардії.

Про це Українським Новинам повідомив співробітник правоохоронних органів.

"Майборода з браслетом. Вже носить його", - сказав співрозмовник.

За його словами, електронний браслет також наділи і на іншого фігуранта справи - оцінювача Алісу Грінчук.

Як повідомляли Українські Новини, САП оскаржила відмову суду заарештувати директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду.

Раніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.

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