На директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду наділи електронний браслет

Правоохоронці наділи електронний браслет стеження на директора будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла для військових Нацгвардії.

Про це Українським Новинам повідомив співробітник правоохоронних органів.

"Майборода з браслетом. Вже носить його", - сказав співрозмовник.

За його словами, електронний браслет також наділи і на іншого фігуранта справи - оцінювача Алісу Грінчук.

Як повідомляли Українські Новини, САП оскаржила відмову суду заарештувати директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду.

Раніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.