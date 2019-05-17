Суд установил гендиректору "Укрбуд девелопмента" Майбороде залог два млн гривен

Соломенский районный суд Киева избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога два млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое решение суд принял в пятницу.

Суд отказал в аресте Майбороды с залогом 75 млн гривен и ограничился избранием для него только залога.

САП намерена обжаловать это решение суда.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".

Ранее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.