Суд установил гендиректору "Укрбуд девелопмента" Майбороде залог два млн гривен

Соломенский районный суд Киева избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога два млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\nТакое решение суд принял в пятницу.\r\nСуд отказал в аресте Майбороды с залогом 75 млн гривен и ограничился избранием для него только залога.\r\nСАП намерена обжаловать это решение суда.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".\r\nРанее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.