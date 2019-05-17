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17 мая 2019, пятница, 14:35 59 Документ
Судебная власть 2019-05-17T14:47:41+03:00
Українські Новини
Суд установил гендиректору "Укрбуд девелопмента" Майбороде залог два млн гривен

Суд установил гендиректору "Укрбуд девелопмента" Майбороде залог два млн гривен

Соломенский районный суд Киева избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога два млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Такое решение суд принял в пятницу.

Суд отказал в аресте Майбороды с залогом 75 млн гривен и ограничился избранием для него только залога.

САП намерена обжаловать это решение суда.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".

Ранее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.

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