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23 мая 2019, четверг, 10:11 943
Судебная власть 2019-05-23T10:11:25+03:00
Українські Новини
САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду

САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Также подана апелляция на решение суда, который избрал 1,5 млн гривен залога еще одному фигуранту дела - оценщику.

Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении Майбороды состоится 24 мая.

Как сообщали Українськi Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".

Ранее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.

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