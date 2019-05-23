САП обжаловала отказ суда арестовать директора "Укрбуд Девелопмента" Майбороду

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога 2 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.\r\nТакже подана апелляция на решение суда, который избрал 1,5 млн гривен залога еще одному фигуранту дела - оценщику.\r\nРассмотрение апелляционной жалобы в отношении Майбороды состоится 24 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде".\r\nРанее гендиректора "Укрбуд Девелопмент" отпустили из-под стражи: НАБУ превысило свои полномочия.