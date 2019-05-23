ОСББ зможуть подавати заявки у Фонд енергоефективності з липня

Державна установа "Фонд енергоефективності" планує приймати заявки на отримання компенсацій проведення енергоефективних заходів від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) з липня.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор закладу Юлія Головатюк-Унгуряну.

Станом на поточний момент Фонд енергоефективності проводить громадське обговорення проекту програми - документа, який визначатиме умови та порядок надання грантів ОСББ.

"Плануємо після завершення обговорення проекту програми з громадськістю подавати її для затвердження на наступне засідання Наглядової ради, яке відбудеться в червні. Угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією та банками-партнерами будуть підписані в липні. Саме після цього ми плануємо приймати заявки", - сказала Головатюк-Унгуряну.

За її словами, ОСББ зможуть отримати компенсацію витрат на 2 види проектів - "Легкий" та "Комплексний".

В пакет "Легкий" в якості обов'язкових елементів входять встановлення будинкового лічильника тепла, встановлення індивідуального теплового пункту, балансування системи опалення та інші заходи.

Сума відшкодування за цей пакет, за словами директора Фонду енергоефективності, становитиме 40% від вартості проведених робіт.

Пакет "Комплексний" включає в себе заходи пакету "Легкий", а ще утеплення огороджувальних конструкцій, заміну або ремонт вікон в місцях загального користування та ще цілий ряд заходів з енергоефективності.

Грант для ОСББ за даним пакетом буде становити 50%.

"Також було прийнято рішення про додатковий грант у розмірі 20% від вартості проекту для перших 300 проектів", - підкреслила Головатюк-Унгуряну.

Також ОСББ буде компенсуватися 70% від вартості енергоаудиту.

За словами Головатюк-Унгуряну, Фонд енергоефективності зможе обробляти 3 тис. заявок на рік.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня державна установа "Фонд енергоефективності" та Міжнародна фінансова корпорація (МФК, IFC) підписали угода з Укргазбанком про участь банку у фінансуванні проектів фонду.

Угода запустило процес отримання грантового фінансування проектів тестової програми модернізації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "перші ластівки".

Державний бюджет на 2019 рік передбачає виділення 1,6 млрд гривень на фінансування державної установи "Фонд енергоефективності".

у грудні 2018 року Україна і ЄС домовилися про виділення 54 млн євро на фінансування Фонду енергоефективності, а на початку минулого року було підписано угоду про виділення 50 млн євро на фінансування.

Президент Петро Порошенко схвалив створення Фонду енергоефективності в липні 2017 року, офіційно установу було зареєстровано у липні 2018 року.