Долар знову підскочив на 9 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 9,03 коп. до 26,4345 UAH/USD, курс купівлі - на 7,6% до 26,1291 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,61 коп. до 29,0542 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,83 коп. до 29,5564 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,1291 26,4345 29,0542 29,5564 3,61 4,19 Максимальний 26,2500 26,7000 29,2500 29,8000 4,00 5,00 Мінімальний 26,0000 26,3200 28,7000 29,3700 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, у середу після різкого падіння долар почав дорожчати.

Також у середу гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок.