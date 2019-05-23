підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 10:30 23
Економіка 2019-05-23T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар знову підскочив на 9 копійок

Долар знову підскочив на 9 копійок

Долар. Фото: WordPress.com
Долар. Фото: WordPress.com

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 9,03 коп. до 26,4345 UAH/USD, курс купівлі - на 7,6% до 26,1291 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,61 коп. до 29,0542 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,83 коп. до 29,5564 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1291 26,4345 29,0542 29,5564 3,61 4,19
Максимальний 26,2500 26,7000 29,2500 29,8000 4,00 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3200 28,7000 29,3700 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, у середу після різкого падіння долар почав дорожчати.

Також у середу гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Зростання економіки в Україні сповільнилося, - Світовий банк 12:22
Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду 12:13
Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату 12:02
Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт 11:51
Обрушений міст через Латорицю. Фото: carpathia.gov.ua
На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі 11:41
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік 13:39
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok