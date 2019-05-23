Долар знову підскочив на 9 копійок

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 9,03 коп. до 26,4345 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,6% до 26,1291 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 8,61 коп. до 29,0542 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 8,83 коп. до 29,5564 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1291\r\n26,4345\r\n29,0542\r\n29,5564\r\n3,61\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,2500\r\n26,7000\r\n29,2500\r\n29,8000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3200\r\n28,7000\r\n29,3700\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу після різкого падіння долар почав дорожчати.\r\nТакож у середу гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 12 копійок.