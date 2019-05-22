После резкого падения доллар начал дорожать

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 мая на 0,17 коп. до 26,3321 UAH\/USD, курс покупки - на 0,35 коп. до 26,0367 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,53 коп. до 28,9830 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 2,3 коп. до 29,4464 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,0367\r\n26,3321\r\n28,9830\r\n29,4464\r\n3,62\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1500\r\n26,6000\r\n29,2100\r\n29,8000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,8000\r\n26,2300\r\n28,8000\r\n29,2900\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19.\r\nТем временем, НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек.