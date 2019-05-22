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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 10:47 179
Экономика 2019-05-22T10:47:12+03:00
Українські Новини
После резкого падения доллар начал дорожать

После резкого падения доллар начал дорожать

Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 мая на 0,17 коп. до 26,3321 UAH/USD, курс покупки - на 0,35 коп. до 26,0367 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,53 коп. до 28,9830 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,3 коп. до 29,4464 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,0367 26,3321 28,9830 29,4464 3,62 4,18
Максимальный 26,1500 26,6000 29,2100 29,8000 3,98 5,00
Минимальный 25,8000 26,2300 28,8000 29,2900 2,50 4,00

Как сообщали Українські Новини, после инаугурации Зеленского доллар рухнул на 15 копеек, а евро - на 19.

Тем временем, НБУ повысил курс гривны еще на 9 копеек.

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