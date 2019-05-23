САП оскаржила відмову суду заарештувати директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав для директора будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди запобіжний захід у вигляді застави 2 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.\r\nТакож подана апеляція на рішення суду, який обрав 1,5 млн гривень застави ще одному фігурантові справи - оцінювача.\r\nРозгляд апеляційної скарги щодо Майбороди відбудеться 24 травня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків в Нацгвардії і "Укрбуді".\r\nРаніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.