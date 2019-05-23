САП оскаржила відмову суду заарештувати директора "Укрбуд Девелопменту" Майбороду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав для директора будівельної корпорації "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди запобіжний захід у вигляді застави 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Також подана апеляція на рішення суду, який обрав 1,5 млн гривень застави ще одному фігурантові справи - оцінювача.

Розгляд апеляційної скарги щодо Майбороди відбудеться 24 травня.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що вилучило НАБУ під час обшуків в Нацгвардії і "Укрбуді".

Раніше гендиректора "Укрбуд Девелопмент" відпустили з-під варти: НАБУ перевищила свої повноваження.