Вакарчук виступив проти референдумів, хоча в 2014 хотів вирішити на них питання мови та федералізації - відео

Співак і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що виносити питання національної безпеки на референдум під час війни - небезпечно і безвідповідально, хоча в 2014 році він вважав референдуми відмінним рішенням питань про мову і федералізацію.

Про те, що референдуми - це безвідповідально, Вакарчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє", - написав він.

Крім того, Вакарчук заявив, що така політика не є новою.

При цьому, в 2014 році, Вакарчук в ефірі телеканалу ICTV, говорячи російською мовою, виступав за проведенням референдумів, на яких народ вирішував би питання мови і федералізації.

"Хтось говорить про федералізацію, хтось за унітарний устрій. Давайте поставимо таке питання, давайте не боятися! Політики його не вирішать ніколи, їм не вигідно його вирішувати. Поставте питання: ви хочете жити в унітарній країні з широкими повноваженнями - перше; друге - ви хочете жити у федерації. Хай відповідають люди, вони розсудять", - заявив Вакарчук.

Тоді ж співак обурився спекуляціями на тему мови, тому що "всі, навіть в цій студії, говорять різними мовами". Це питання Вакарчук також запропонував поставити на референдум, раз ця проблема "загальнодержавна".

"Якщо виявиться, що більшість країни вирішило по одному - значить буде так, якщо більшість країни вирішило по-іншому - значить буде так", - говорив Вакарчук.

Крім того, він заявив, що політики повинні пам'ятати, що "ні Президент, ні більшість парламенту, ні кожен депутат окремо не є абсолютною владою в країні".

"Вони всього лише представники. Абсолютною владою в країні і абсолютним бажанням, куди рухатися, - є лише бажання народу. І як народ скаже, так має бути", - стверджував Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, голова АП Богдан заявив, що переговори про мир з Росією можуть бути винесені на всенародний референдум.

Тим часом Вакарчук не буде брати в свою партію діючих депутатів Ради, хоча серед них багато хороших людей".