підписатися на розсилку
26 26.35
28.8 29.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Вакарчук виступив проти референдумів, хоча в 2014 хотів вирішити на них питання мови та федералізації - відео
23 травня 2019, четвер, 07:30 52
Політика 2019-05-23T07:30:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук виступив проти референдумів, хоча в 2014 хотів вирішити на них питання мови та федералізації - відео

Вакарчук виступив проти референдумів, хоча в 2014 хотів вирішити на них питання мови та федералізації - відео

Співак і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що виносити питання національної безпеки на референдум під час війни - небезпечно і безвідповідально, хоча в 2014 році він вважав референдуми відмінним рішенням питань про мову і федералізацію.

Про те, що референдуми - це безвідповідально, Вакарчук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє", - написав він.

Крім того, Вакарчук заявив, що така політика не є новою.

При цьому, в 2014 році, Вакарчук в ефірі телеканалу ICTV, говорячи російською мовою, виступав за проведенням референдумів, на яких народ вирішував би питання мови і федералізації.

"Хтось говорить про федералізацію, хтось за унітарний устрій. Давайте поставимо таке питання, давайте не боятися! Політики його не вирішать ніколи, їм не вигідно його вирішувати. Поставте питання: ви хочете жити в унітарній країні з широкими повноваженнями - перше; друге - ви хочете жити у федерації. Хай відповідають люди, вони розсудять", - заявив Вакарчук.

Тоді ж співак обурився спекуляціями на тему мови, тому що "всі, навіть в цій студії, говорять різними мовами". Це питання Вакарчук також запропонував поставити на референдум, раз ця проблема "загальнодержавна".

"Якщо виявиться, що більшість країни вирішило по одному - значить буде так, якщо більшість країни вирішило по-іншому - значить буде так", - говорив Вакарчук.

Крім того, він заявив, що політики повинні пам'ятати, що "ні Президент, ні більшість парламенту, ні кожен депутат окремо не є абсолютною владою в країні".

"Вони всього лише представники. Абсолютною владою в країні і абсолютним бажанням, куди рухатися, - є лише бажання народу. І як народ скаже, так має бути", - стверджував Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, голова АП Богдан заявив, що переговори про мир з Росією можуть бути винесені на всенародний референдум.

Тим часом Вакарчук не буде брати в свою партію діючих депутатів Ради, хоча серед них багато хороших людей".

Більше новин про: Референдум Святослав Вакарчук Адміністрація Президента України

Архів
Новини
Президент Володимир Зеленський. Фото прес-служби
Сторінка АП Зеленського у Facebook стала недоступна 08:05
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Святослав Вакарчук. Скріншот: телеканал ICTV/YouTube
Вакарчук виступив проти референдумів, хоча в 2014 хотів вирішити на них питання мови та федералізації - відео 07:30
За рік обсяг призначених субсидій зріс майже на 40% 07:22
Сьогодні вшановують апостола Симона Зілота: народні традиції та повір'я 06:00
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік 13:39
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
22.05.19 11:00 Брифінг: "Негативне висвітлення та ігнорування реформ – виборча технологія" 10:39
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok