Лондон, Нью-Йорк і Шанхай можуть опинитися під водою в найближчі 90 років, - вчені

Досі вважалося, що, якщо темпи викиду вуглецю в атмосферу не скоротяться, до 2100 року рівень моря підвищиться не більше ніж на метр. Однак, як стверджується в новому спільному дослідженні британських і американських вчених, ця оцінка є досить скромною і глобальне потепління несе великі ризики, повідомляє "BBC Україна".\r\nПроаналізувавши темпи скорочення площі льодовиків та криг Гренландії й Антарктики, вчені дійшли висновку, що реальні темпи підвищення рівня води у світовому океані можуть бути майже у два рази вищими.\r\nВнаслідок кліматичних змін під загрозою затоплення можуть опинитися Лондон, Нью-Йорк і Шанхай. Сотням мільйонів людей доведеться шукати інше місце проживання.\r\nГлобальні температури підвищуються протягом багатьох років. Організація об'єднаних націй ще у 2016 році назвала глобальну зміну клімату головною загрозою світовій економіці.\r\nВиступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2019 року, генсек ООН Антоніу Гутерреш підтвердив, що кліматичні ризики залишаються найважливішими.\r\n"Думаю, ми відстаємо в цих перегонах. Зміни клімату швидше за нас. І парадокс у тому, що реальність виявляється гіршою, ніж ми припускали, на що вказують всі останні події", - заявив він.\r\nЗа розрахунками вчених, опублікованих в журналі американської Національної академії наук, за найгіршого сценарію розвитку подій, якщо темпи викидів CO2 в атмосферу збережуться, до 2100 року глобальна середня температура підвищиться на 5 градусів, а рівень світового океану підніметься на висоту від 62 до 238 см.\r\nЦе може привести до того, що близько 1,79 млн квадратних кілометрів суші опиняться під водою, а 187 млн людей доведеться міняти місце проживання.\r\nЗа передбачуваного підвищення глобальних температур на 2 градуси найбільшим джерелом підвищення рівня моря є крижаний щит Гренландії. Однак у міру подальших підвищень температур більші антарктичні крижані щити гратимуть роль в глобальних змінах.\r\n"Експерти вважають, що існує невелика, але статистично значуща ймовірність того, що Західна Антарктида опиниться у дуже нестабільному стані, і частини Східної Антарктиди також почнуть робити свій внесок", - розповів професор Бамбер.\r\nОднак імовірність цього підвищується тільки за умов підвищення глобальної температури на 5 градусів.\r\nПідвищення рівня світового океану за прогнозованих темпів зачепить всі країни з низовинним узбережжям, зокрема США, країни Європи, а також значну частину територій Південної та Східної Азії. Під загрозою затоплення можуть опинитися такі великі міста, як Лондон, Нью-Йорк та Шанхай.\r\nЗа оцінками одного з авторів дослідження, професора Принстонського університету Майкла Оппенгеймера, близько півмільярда людей живуть у дельтах, розташованих у низовині.\r\nВчені з Корнелльського університету навіть розробили програму, в якій штучний інтелект на підставі даних про розташування може розрахувати, на скільки сантиметрів ваш будинок може затопити до 2050 року.\r\nФахівці відзначають, що ще не пізно вжити заходів, щоб зупинити головну причину зміни рівня світового океану, скоротивши обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу і тим самим уповільнивши глобальну зміну температур.\r\nПопри те, що ймовірність розвитку подій за найгіршим сценарієм досить низька - лише 5% - не варто скидати його з рахунків, попереджають вчені.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Арктиці прокидаються небезпечні віруси і бактерії через глобальне потепління.\r\nТакож танення льоду Гренландії прискорює аномальну кількість дощів.