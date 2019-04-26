Из-за глобального потепления в океанах усилился ветер, а волны стали выше

Последние 30 лет по всему миру ученые отмечают увеличение средней высоты волны и скорости ветра над морями. Об этом сообщает The Guardian.

Сильнее всего климат изменился произошли в Южном океане: скорость ветра там усилились на 8% (на 1,5 метров в секунду), а волны выросли на 5% (30 сантиметров). "Это увеличение может показаться не очень существенным, но если тенденция продолжится, такие изменения климата будут иметь серьезные последствия", – говорит автор исследования Ян Янг из Университета Мельбурна.

Увеличение высоты волн может привести к наводнениям и размыванию прибрежных зон, а также к повреждению офшорных ветряных электростанций.

Напомним, уже в ближайшие 100 лет Земля может остаться без слоисто-кучевых облаков, защищающих нашу планету от перегревания.

Ранее в Брюсселе десятки тысяч школьников вышли на акцию протеста в защиту климата.

До этого стало известно, что ледники Гренландии тают в 4 раза быстрее.