Саакашвілі передав до АП прохання щодо повернення українського громадянства

Адвокат колишнього президента Грузії, голови політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав до Адміністрації Президента України клопотання про повернення своєму клієнтові українського громадянства.

Про це адвокат повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Продовжуємо нову стадію і активний захист щодо повернення Михайла Саакашвілі в Україну. Настала нова епоха - новий Президент! Тому сьогодні був в Адміністрації Президента України і, як його адвокат, подав на ім'я Президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості і повернення українського громадянства", - написав Чорнолуцький.

Звернення Саакашвілі написано російською мовою. У ньому він вітає Зеленського зі вступом на посаду, нагадавши, що в інавгураційній промові Президент пообіцяв давати українське громадянство всім, хто готовий будувати сильну і незалежну Україну.

"Ви маєте рацію, кажучи про те, що українець - це не графа у паспорті, українець - це в серці", - написав екс-президент Грузії.

Саакашвілі запевнив, що "готовий покласти своє життя заради побудови сильної та успішної України", а його "позбавили громадянства незаконно".

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконно, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - заявив в черговий раз екс-губернатор Одеської області.

Водночас він зазначив, що йому не потрібні "посади та преференції", але попросив захистити його права та відновити справедливість.

Прохання Саакашвілі. Фото: Руслан Чорнолуцький/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт. У Держприкордонслужбі заявили, що підстав для законного в'їзду Саакашвілі в Україну немає.