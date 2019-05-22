Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Пристайка

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.\r\nПро це йдеться в указі №317 від 22 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в ньому.\r\nВадим Пристайко народився в 1970 році в місті Кілія Одеської області.\r\nВін український дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України.\r\nЗ листопада 2012 по жовтень 2014 року був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді.\r\nЗ 2016 року Надзвичайний та Повноважний посол першого класу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.\r\nРаніше Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.