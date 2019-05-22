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22 травня 2019, середа, 18:18 21
Політика 2019-05-22T19:21:10+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Пристайка

Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Пристайка

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Президента Вадима Пристайка.

Про це йдеться в указі №317 від 22 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Пристайка Вадима Володимировича заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в ньому.

Вадим Пристайко народився в 1970 році в місті Кілія Одеської області.

Він український дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України.

З листопада 2012 по жовтень 2014 року був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді.

З 2016 року Надзвичайний та Повноважний посол першого класу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скасував призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації.

Раніше Зеленський призначив Геруса своїм представником в Кабміні.

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