У Мін'юсті Зеленському заявили, що Богдан потрапляє під люстрацію

У Мін'юсті заявили, що оскільки посада голови Адміністрації президента прямо зазначена в законі про люстрацію, то людина, який призначається на цю посаду, повинна відповідати нормам цього закону. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

"Статус цієї посади за Законом україни "Про державну службу" не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу. Так само не є державними службовцями судді і прокурори, на яких поширюються люстраційні обмеження. Якщо хтось вважає люстрационный закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати", - додав він.

За його словами, обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладена на керівника відповідного органу.

"В реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень. Особи, які залишили свої посади до набрання чинності Закону, не внесені до реєстру. У той же час, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб внесені до реєстру люстрованих осіб", - написав Півнів.

Нагадаємо, Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути головою АП, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.