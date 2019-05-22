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22 травня 2019, середа, 15:19 6
Верховна Рада і партії 2019-05-22T15:22:27+03:00
Українські Новини
Депутати Ради Заліщук, Корнацький, Лещенко та Найєм вийшли з фракції БПП

Депутати Ради Заліщук, Корнацький, Лещенко та Найєм вийшли з фракції БПП

Депутати Верховної Ради Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка" в парламенті.

Про це оголосила перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко з трибуни парламенту, передають Українські Новини.

"Згідно з поданими заявами та частиною 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради, повідомляю про вихід народних депутатів України Заліщук Світлани Петрівни, Корнацького Аркадія Олексійовича, Лещенка Сергія Анатолійовича та Найєма Мустафи зі складу депутатської групи партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді України", - сказала Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує не поширювати закон про публічні закупівлі на ЦВК під час виборів.

Тим часом, дострокові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня.

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