Справу про вбивство Гандзюк передали до іншого суду

Верховний Суд доручив Покровському районному суду в Дніпропетровській області замість Херсонського міського суду розглядати справу про вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк 27 травня.

Про це в соціальній мережі Facebook написав спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, передають Українські Новини.

"Так, троє з п'яти підозрюваних дійсно проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Двоє утримуються під вартою в м.Києві та на час розгляду обвинувального акта будуть спрямовані в установи попереднього ув'язнення відповідно до територіальної юрисдикцієї суду", - повідомив він.

З огляду на цей факт, прокуратура попросила Верховний суд передати справу Гандзюк із Херсонського суду в райсуд Дніпропетровської області.

15 травня суд це прохання задовольнив.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний у вбивстві Гандзюк кримінальний авторитет Левін заочно арештований.

Раніше підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.