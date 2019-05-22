Зеленський пропонує Раді скасувати вибори в парламент за мажоритарними округами

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді скасувати вибори в парламент за мажоритарними округами і знизити виборчий бар'єр з 5% до 3%.

Відповідний законопроект №10319 зареєстрований в Раді 22 травня, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що Зеленський згоден з необхідністю впровадження на виборах Ради пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками, до переходу на яку закликають громадські активісти та експерти, а також фракції більшості в Раді, однак вважає, що дострокове припинення повноважень Ради і 60 - денний термін для обрання нового складу парламенту не залишає шансів на впровадження цієї системи на позачергових виборах народних депутатів України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує не поширювати закон про публічні закупівлі на ЦВК під час виборів.

Тим часом, дострокові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня.