Невідомі припинили блокування будівлі ВККС

Невідомі припинили блокування будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби комісії, передають Українські Новини.\r\n"Вранці, 22 травня 2019 року, засідання колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюються в штатному режимі. Блокування ВККСУ так званими активістами, яке тривало протягом двох днів, сьогодні не відбувається", - сказано в ньому.\r\nТаким чином, продовжується проведення кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ВККС заявили, що блокування ВККС пов'язано з оцінюванням суддів.\r\nРаніше суд позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.