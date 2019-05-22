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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 13:01 8
Політика 2019-05-22T13:15:09+03:00
Українські Новини
Невідомі припинили блокування будівлі ВККС

Невідомі припинили блокування будівлі ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua

Невідомі припинили блокування будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії, передають Українські Новини.

"Вранці, 22 травня 2019 року, засідання колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюються в штатному режимі. Блокування ВККСУ так званими активістами, яке тривало протягом двох днів, сьогодні не відбувається", - сказано в ньому.

Таким чином, продовжується проведення кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Як повідомляли Українські Новини, у ВККС заявили, що блокування ВККС пов'язано з оцінюванням суддів.

Раніше суд позбавив повноважень главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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