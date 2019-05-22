Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия

27 из 34 судей Окружного административного суда Киева не явились на квалификационное оценивание.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передают Українськi Новини.\r\n"21 мая 2019 в Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходила сдача экзамена в пределах квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 сдавали лишь 3 судей ОАСК", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что 17 апреля судьи Окружного админсуда Киева также не явились на квалифоценивание, сославшись на недомогание.\r\nКроме того, с 20 мая группы неизвестных лиц блокируют здание ВККС.\r\n"Больше всего молодых людей и пенсионеров интересовали причины проведения квалификационной оценки судей окружного административного суда города", - отмечает ВККС.\r\nОтмечается, что глава комиссии Сергей Козьяков пообщался с митингующими, но блокирование работы комиссии продолжилось.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным ВККС, 10% судей в Украине не соответствуют занимаемой должности.\r\nТакже ГБР уменьшило квалификационные требования для будущих сотрудников.