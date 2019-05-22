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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 12:02 312
Судебная власть 2019-05-22T12:02:47+03:00
Українські Новини
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия

Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия

27 из 34 судей Окружного административного суда Киева не явились на квалификационное оценивание.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), передают Українськi Новини.

"21 мая 2019 в Высшей квалификационной комиссии судей Украины происходила сдача экзамена в пределах квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 сдавали лишь 3 судей ОАСК", - сказано в нем.

Отмечается, что 17 апреля судьи Окружного админсуда Киева также не явились на квалифоценивание, сославшись на недомогание.

Кроме того, с 20 мая группы неизвестных лиц блокируют здание ВККС.

"Больше всего молодых людей и пенсионеров интересовали причины проведения квалификационной оценки судей окружного административного суда города", - отмечает ВККС.

Отмечается, что глава комиссии Сергей Козьяков пообщался с митингующими, но блокирование работы комиссии продолжилось.

Как сообщали Українськi Новини, по данным ВККС, 10% судей в Украине не соответствуют занимаемой должности.

Также ГБР уменьшило квалификационные требования для будущих сотрудников.

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