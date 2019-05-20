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20 мая 2019, понедельник, 13:07 793
Судебная власть 2019-05-20T13:11:37+03:00
Українські Новини
Неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу

Неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины. Фото: 5.ua

Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сказано в нем.

Неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы, подтверждающие правдивость их слов.

Об инциденте в 8:40 сообщено Национальной полиции.

ВККС подчеркивает, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украины совместно с международными партнерами.

Как сообщали Українськi Новини, суд лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее ГБР открыло уголовное производство в отношении 8 членов ВККС.

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