Неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу

Неизвестные окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня 20 мая, с самого утра, около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии. Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", - сказано в нем.

Неизвестные назвались "общественными активистами", но отказались указать общественную организацию или предъявить документы, подтверждающие правдивость их слов.

Об инциденте в 8:40 сообщено Национальной полиции.

ВККС подчеркивает, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украины совместно с международными партнерами.

Как сообщали Українськi Новини, суд лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее ГБР открыло уголовное производство в отношении 8 членов ВККС.