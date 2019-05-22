Зеленський пропонує не поширювати закон про державні закупівлі на ЦВК під час виборів

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді не поширювати закон про публічні закупівлі на закупівлю Центральною виборчою комісією послуг під час виборчого процесу.

Про це сказано в законопроекті №10317, зареєстрованому в Раді 22 травня, передають Українські Новини.

Зокрема, пропонується не поширювати дію закону "Про державні закупівлі" на послуги, які закуповуються ЦВК під час виборчого процесу: щодо виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів; із перевезення та доставки відправлень, що містять документацію і матеріальні цінності, пов'язані з виборами; з моменту опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, підлягають обов'язковому оприлюдненню у ЗМІ; телеграфного зв'язку і телекомунікаційних послуг; із надання ефірного часу для розміщення матеріалів, що підлягають оприлюдненню.

Закон про закупівлі пропонується не поширювати на товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчкомами повноважень з підготовки та проведення виборів під час виборчого процесу, а також товари і послуги, необхідні для підготовки і проведення позачергових, повторних виборів Президента, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів Ради і позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів.

Крім того, виключаються і послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

Розгляд скарг, що стосуються закупівель виборчкомами під час виборчого процесу товарів і послуг для підготовки і проведення виборів, не зупинятиме проведення процедури закупівель, початок електронного аукціону і хід будь-яких термінів.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК заявив про проблеми з проведенням позачергових парламентських виборів.

Раніше ЦВК заявляв, що без законодавчої зміни процедури електронних закупівель з урахуванням швидкоплинності виборчого процесу вибори Ради в 2019 році опиняться під загрозою.