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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 12:25 59
Суспільство 2019-05-22T12:30:55+03:00
Українські Новини
За радикальні зміни в країні виступають 87% українців

За радикальні зміни в країні виступають 87% українців

Опитування. Фото: pixabay
Опитування. Фото: pixabay

87% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за радикальні зміни в країні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 87% виступають за радикальні зміни, а 5% виступають за те, щоб все залишилося, як є.

Ще 6% хочуть, щоб все повернулося так, як було раніше.

При цьому 49% опитаних вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, 30% вважають, що в правильному.

Опитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.

Похибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, у поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців. Також більшість українців не схвалювали роботу Кабміну, Ради і колишнього Президента Петра Порошенка.

Тим часом у Раду, згідно з опитуванням, з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

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