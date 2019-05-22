За радикальні зміни в країні виступають 87% українців

87% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за радикальні зміни в країні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 87% виступають за радикальні зміни, а 5% виступають за те, щоб все залишилося, як є.

Ще 6% хочуть, щоб все повернулося так, як було раніше.

При цьому 49% опитаних вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, 30% вважають, що в правильному.

Опитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.

Похибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, у поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців. Також більшість українців не схвалювали роботу Кабміну, Ради і колишнього Президента Петра Порошенка.

Тим часом у Раду, згідно з опитуванням, з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.