За радикальні зміни в країні виступають 87% українців

87% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за радикальні зміни в країні.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nТак, 87% виступають за радикальні зміни, а 5% виступають за те, щоб все залишилося, як є.\r\nЩе 6% хочуть, щоб все повернулося так, як було раніше.\r\nПри цьому 49% опитаних вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, 30% вважають, що в правильному.\r\nОпитування проводилося серед 2 000 жителів України методом особистого інтерв'ю 16-21 травня.\r\nПохибка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у поліпшенні ситуації в країні в найближчі місяці впевнені 49,7% українців. Також більшість українців не схвалювали роботу Кабміну, Ради і колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nТим часом у Раду, згідно з опитуванням, з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.