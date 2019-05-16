В улучшении ситуации в стране в ближайшие месяцы уверены 49,7% украинцев, - опрос

49,7% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", уверены в улучшении ситуации в Украине в ближайшие месяцы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Почти половина опрошенных уверены в улучшении ситуации в стране в ближайшее время.

Из них 12,9% опрошенных безусловно уверены в улучшении, а 36,8% - скорее уверены, чем не уверены.

Всего 4,9% респондентов безусловно уверены, что ситуация ухудшится.

Еще 15,9% скорее уверены в этом, чем не уверены.

Наибольшее количество оптимистов проживает на Востоке и Юге страны (59,4% и 57,7%), а наименьшее - в Киеве (35,4%).

Наибольшее количество уверенных в улучшении ситуации в стране в возрасте от 18 до 29 лет (58,3%), а наименьшее - от 50 до 59 лет (43,9%).

Опрос проводился с 30 апреля до 10 мая.

Опрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%.

Как сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Тем временем, по данным опроса, 39,9% украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", 10,9% - за "Оппозиционную платформу", 10,6% - за БПП на выборах Рады.