В улучшении ситуации в стране в ближайшие месяцы уверены 49,7% украинцев, - опрос

49,7% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко, группой "Рейтинг" и центром "Социальный мониторинг", уверены в улучшении ситуации в Украине в ближайшие месяцы.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nПочти половина опрошенных уверены в улучшении ситуации в стране в ближайшее время.\r\nИз них 12,9% опрошенных безусловно уверены в улучшении, а 36,8% - скорее уверены, чем не уверены.\r\nВсего 4,9% респондентов безусловно уверены, что ситуация ухудшится.\r\nЕще 15,9% скорее уверены в этом, чем не уверены.\r\nНаибольшее количество оптимистов проживает на Востоке и Юге страны (59,4% и 57,7%), а наименьшее - в Киеве (35,4%).\r\nНаибольшее количество уверенных в улучшении ситуации в стране в возрасте от 18 до 29 лет (58,3%), а наименьшее - от 50 до 59 лет (43,9%).\r\nОпрос проводился с 30 апреля до 10 мая.\r\nОпрошено было 3 000 респондентов, стандартное отклонение +\/- 1,8%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, более 40% украинцев хотят, чтобы Президент пошел на прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".\r\nТем временем, по данным опроса, 39,9% украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа", 10,9% - за "Оппозиционную платформу", 10,6% - за БПП на выборах Рады.