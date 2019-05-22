підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
22 травня 2019, середа, 11:32 47
Економіка 2019-05-23T11:45:09+03:00
Українські Новини
Курс рубля трохи "просів" у середу

Курс рубля трохи "просів" у середу

У середу, 22 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 21 травня знизився на 1 копійку і становить 3,61 гривень за 10 рублів, у той же час курс продажу не змінився і становить 4,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 22 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,61 4,15
Максимальний 3,98 5,00
Мінімальний 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, після різкого падіння долар почав дорожчати.

Тим часом, НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Курс рубля до гривні

Архів
Новини
Зростання економіки в Україні сповільнилося, - Світовий банк 12:22
Фонд енергоефективності хоче заборонити ОСББ брати "теплі кредити" паралельно з участю у програмі фонду 12:13
Філарет зустрівся з представниками Вселенського патріархату 12:02
Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт 11:51
Обрушений міст через Латорицю. Фото: carpathia.gov.ua
На Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі 11:41
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський ініціював скасування мажоритарної системи і зниження прохідного бар'єру до 3%, - Хомутиннік 13:39
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
більше новин
Розпуск парламенту абсолютно виправданий, - партія "Соціальна справедливість" 13:49
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok