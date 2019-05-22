На Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових

8 українських військовослужбовців відхилилися від маршруту і були взяті в полон бойовиками в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що, за попередньою інформацією, сьогодні вранці 8 військовослужбовців Збройних Сил України зі складу Об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

Командування Об'єднаних сил приймає всі можливі заходи для визначення місця розташування і повернути військовослужбовців.

Військовою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі в бою бойовики поранили трьох бійців ЗСУ.

Раніше ЗСУ на Донбасі взяли в полон бойовика.