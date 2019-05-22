На Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ

Вчера, 21 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. В ходе боевых действий были ранены трое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Шумы с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая на Донбассе боевики ранили военного ВСУ и поплатились шестью "бойцами".

Ранее Президент Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.