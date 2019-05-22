Після різкого падіння долар почав дорожчати

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,17 коп. до 26,3321 UAH/USD, курс купівлі - на 0,35 коп. до 26,0367 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,53 коп. до 28,9830 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,3 коп. до 29,4464 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,0367 26,3321 28,9830 29,4464 3,62 4,18 Максимальний 26,1500 26,6000 29,2100 29,8000 3,98 5,00 Мінімальний 25,8000 26,2300 28,8000 29,2900 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, після інавгурації Зеленського долар впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Тим часом, НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок.