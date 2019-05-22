Після різкого падіння долар почав дорожчати

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 21 травня на 0,17 коп. до 26,3321 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,35 коп. до 26,0367 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,53 коп. до 28,9830 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 2,3 коп. до 29,4464 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0367\r\n26,3321\r\n28,9830\r\n29,4464\r\n3,62\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1500\r\n26,6000\r\n29,2100\r\n29,8000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,8000\r\n26,2300\r\n28,8000\r\n29,2900\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після інавгурації Зеленського долар впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nТим часом, НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок.