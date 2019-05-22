Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не їздив вітати Президента Володимира Зеленського з інавгурацією, тому що не бажав відповідати на запитання журналістів, які могли виникнути при цьому візиті. Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ну який сенс? По-перше, відразу велика кількість журналістів, багато непотрібних питань. І це тільки заради того, щоб потім пояснювати, що я по-людськи хотів привітати", - сказав Коломойський.

Так, Коломойський повідомив, що привітав Зеленського зі вступом на посаду Президента України через SMS-повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський заявив, що розслідування ФБР проти нього "нічим не закінчиться".

Також Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського.