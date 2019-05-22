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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 травня 2019, середа, 10:18 31
Суспільство 2019-05-22T10:27:00+03:00
Українські Новини
Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією

Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що не їздив вітати Президента Володимира Зеленського з інавгурацією, тому що не бажав відповідати на запитання журналістів, які могли виникнути при цьому візиті. Про це Коломойський розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ну який сенс? По-перше, відразу велика кількість журналістів, багато непотрібних питань. І це тільки заради того, щоб потім пояснювати, що я по-людськи хотів привітати", - сказав Коломойський.

Так, Коломойський повідомив, що привітав Зеленського зі вступом на посаду Президента України через SMS-повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський заявив, що розслідування ФБР проти нього "нічим не закінчиться".

Також Коломойський не отримав запрошення на інавгурацію Зеленського.

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