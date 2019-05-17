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17 мая 2019, пятница, 23:11 566
Политика 2019-05-17T23:15:11+03:00
Українські Новини
Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского

Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский пойдет на инаугурацию Владимира Зеленского, если ему дадут приглашение.

Об этом по возвращении в Украину Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода"

Коломойский отметил, что на инаугурацию Зеленского его еще не приглашали.

"Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши. Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - сказал он.

Коломойский также отметил, что был на инаугурации Петра Порошенко только на неофициальной части.

"Я был в Арсенале - но там уже был "дринк", легкая ситуация. Но в парламенте не был", - сказал он и добавил, что не знает, как вести себя во время инаугурации в парламенте.

"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там - дресс-код, бабочки, галстуки - это сложно. Но мы люди более свободные, спокойные - мы из поколения "Зе". Хотя нам лет на 20 больше", - сказал Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, 5 президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.

В СМИ появилась информация, что светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность Президенты, не будет.

Ранее адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".

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