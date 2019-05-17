Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского

Бизнесмен Игорь Коломойский пойдет на инаугурацию Владимира Зеленского, если ему дадут приглашение.

Об этом по возвращении в Украину Коломойский рассказал в интервью "Радио Свобода"

Коломойский отметил, что на инаугурацию Зеленского его еще не приглашали.

"Нет. Нас только сегодня приняли. Я не знаю - может на коктейль, на эту светскую часть - может приду. А на официальную - что мне там делать? Хлопать в ладоши. Куда идти, куда проходить - я никогда не был на подобных мероприятиях", - сказал он.

Коломойский также отметил, что был на инаугурации Петра Порошенко только на неофициальной части.

"Я был в Арсенале - но там уже был "дринк", легкая ситуация. Но в парламенте не был", - сказал он и добавил, что не знает, как вести себя во время инаугурации в парламенте.

"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там - дресс-код, бабочки, галстуки - это сложно. Но мы люди более свободные, спокойные - мы из поколения "Зе". Хотя нам лет на 20 больше", - сказал Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, 5 президентов европейских стран примут участие в инаугурации Президента Владимира Зеленского 20 мая.

В СМИ появилась информация, что светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность Президенты, не будет.

Ранее адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского "криминальным олигархом".