В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик

В ЄС заборонили пластикові вироби, для яких існує альтернатива. Відповідну директиву схвалила Рада Євросоюзу, повідомляє DW.

Так, повідомляється, що дана директива - заключний етап процедури прийняття відповідної директиви, за яку раніше Європарламент проголосував.

"Однією з основних цілей цієї директиви є зменшення кількості пластикових відходів, які ми створюємо. Згідно з новими правилами, пластикові тарілки, столові прилади, трубочки для пиття, тримачі для повітряних кульок і ватяні палички одноразового використання будуть заборонені до 2021 року", - йдеться в заяві.

Згідно з директивою, до 2029 року 9 з 10 використаних пластикових пляшок повинні бути зібрані в сміття відсортованими.

Крім того, пластикові пляшки, які є в продажі, до 2025 року мають містити щонайменше чверть матеріалу, придатного для переробки, а до 2030 року - 30%.

Також передбачено, що виробників пластикової продукції можуть притягати до відповідальності та залучати тютюнову галузь до відшкодування коштів за утилізацію недопалків.

Як повідомляли Українські Новини, пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн.

Раніше в Талліні заборонили використовувати одноразовий пластиковий посуд на громадських заходах.