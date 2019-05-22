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22 травня 2019, середа, 08:45 43
Суспільство 2019-05-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
На вихідних у центрі Києва обмежать рух

На вихідних у центрі Києва обмежать рух

Автомобілі
Автомобілі

Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі у зв'язку із заходами з нагоди Дня столиці та Дня Києва 25-26 травня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА, передають Українські Новини.

Заплановані обмеження руху транспорту під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинської 25 і 26 травня.

Також 25 травня з 5:30 до 17:30 під час міжнародних змагань з велосипедного спорту "Race Horizon Park" рух буде обмежено за маршрутом: площа Перемоги - вул. Перемоги - розворот біля станції метро "Шулявська" - вул. Перемоги - площа Перемоги.

Перекриття руху транспорту передбачено на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського під час фестивалю "Країна Франкіана", а також під час міжнародних змагань з велосипедного спорту "Race Horizon Park" за маршрутами: 25 травня з 5:30 до 17:30 - вул. Хрещатик - б-р Тараса Шевченка;

26 травня з 09:30 до 16:00 - вул. Миколи Грінченка - вул. Кіровоградська - просп. Валерія Лобановського - вул. Андрія Головко - вул. Солом'янська - вул. Протасів Яр - вул. Миколи Грінченка.

Рух буде перекрито також 26 травня, з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - вулиця Велика Васильківська - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вул. Фізкультури - НСК "Олімпійський" - вул. Еспланадна - вулиця Басейна - вул. Хрещатик - Майдан Незалежності.

25 і 26 травня киян та гостей міста чекає святкова програма, яка налічує 26 заходів.

Крім цього, з нагоди святкування Дня Києва відбудеться концерт групи "Space" Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру на Контрактовій площі.

Раніше Українські Новини повідомляли, куди піти у дні святкування Дня Києва.

Тим часом, міст на алеї Героїв Небесної Сотні закритий на 3 місяці з 20 травня.

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