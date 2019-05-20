Мост на аллее Героев Небесной Сотни закрыт на 3 месяца с сегодняшнего дня

В Киеве с 20 мая по 20 августа из-за ремонт закроют движение на пешеходном мосту на аллее Героев Небесной Сотни.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.\r\nВсего движение будет закрыто на 3 месяца.\r\n"С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов", - сказано в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве показали, как будет выглядеть после реконструкции аллея Героев Небесной Сотни. Позже суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.\r\nТем временем железнодорожный мост в Киеве рушится и расходится трещинами.