Мост на аллее Героев Небесной Сотни закрыт на 3 месяца с сегодняшнего дня

В Киеве с 20 мая по 20 августа из-за ремонт закроют движение на пешеходном мосту на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.

Всего движение будет закрыто на 3 месяца.

"С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве показали, как будет выглядеть после реконструкции аллея Героев Небесной Сотни. Позже суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Тем временем железнодорожный мост в Киеве рушится и расходится трещинами.