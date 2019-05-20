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20 мая 2019, понедельник, 06:30 298
Общество 2019-05-20T08:45:01+03:00
Українські Новини
Мост на аллее Героев Небесной Сотни закрыт на 3 месяца с сегодняшнего дня

Мост на аллее Героев Небесной Сотни закрыт на 3 месяца с сегодняшнего дня

Пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни.
Пешеходный мост на аллее Героев Небесной Сотни.

В Киеве с 20 мая по 20 августа из-за ремонт закроют движение на пешеходном мосту на аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.

Всего движение будет закрыто на 3 месяца.

"С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве показали, как будет выглядеть после реконструкции аллея Героев Небесной Сотни. Позже суд снял арест с земучастка на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Тем временем железнодорожный мост в Киеве рушится и расходится трещинами.

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