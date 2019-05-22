НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 22 травня, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH\/USD.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3326,5731\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2611,2451\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2585,0724\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n236,4250\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0461\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2914,4107\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.\r\nНБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH\/USD 21 травня.