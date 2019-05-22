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22 травня 2019, середа, 08:20 4
Економіка 2019-05-22T08:27:22+03:00
Українські Новини
НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок

НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок

Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 22 травня, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3326,5731
100 доларів США 2611,2451
100 швейцарських франків 2585,0724
1000 ієн 236,4250
10 російських рублів 4,0461
100 євро 2914,4107

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.

НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 травня.

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