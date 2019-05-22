НБУ підвищив курс гривні ще на 9 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 22 травня, на 9,04 коп. до 26,1125 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 21 травня, на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3326,5731 100 доларів США 2611,2451 100 швейцарських франків 2585,0724 1000 ієн 236,4250 10 російських рублів 4,0461 100 євро 2914,4107

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню ще на 12,47 коп.

НБУ підвищив курс гривні на 16,53 коп. до 26,2029 UAH/USD 21 травня.