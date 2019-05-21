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21 травня 2019, вівторок, 23:18 24
Життя 2019-05-22T01:30:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: небо над Києвом затягнуло величезними густими хмарами

Фото дня: небо над Києвом затягнуло величезними густими хмарами

Хмари над Києвом. Фото: Василь Майоров/Facebook
Хмари над Києвом. Фото: Василь Майоров/Facebook

У вівторок увечері Київ затягнуло величезними хмарами, від яких майже все небо стало чорним і кияни публікують його знімки в очікуванні злив.

Так, відповідне фото опублікував юрист Василь Майоров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Хмари над Києвом. Фото: Василь Майоров/FacebookХмари над Києвом. Фото: Василь Майоров/Facebook

"Я завтра на роботу не прийду. До нас прилетіла величезна літаюча тарілка", - пожартував він.

Також величезні хмари з'явилися над Русанівською набережною у Дніпровському районі столиці.

Хмари над Русанівській набережній.Хмари над Русанівською набережною.

Як повідомляли Українські Новини, град і шквальний вітер перекинуться на більшу частину України: синоптик дала прогноз на тиждень.

21 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів. Також 20 травня українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.

Завтра, 22 травня, майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом.

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