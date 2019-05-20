Завтра в Украине местами похолодает до +9

21 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, существенные дожди, в Карпатах местами сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+21 градус.\r\nВ Карпатах местами сильные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.\r\nВ Моршине существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nВ Трускавце существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nВ Сваляве существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, в Сумской области без существенных осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.\r\nТем временем, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.