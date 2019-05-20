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20 мая 2019, понедельник, 15:00 91
Жизнь 2019-05-20T15:00:40+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине местами похолодает до +9

Завтра в Украине местами похолодает до +9

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

21 мая в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, существенные дожди, в Карпатах местами сильные дожди, грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+21 градус.

В Карпатах местами сильные дожди, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве существенные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, в Сумской области без существенных осадков, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, в Винницкой области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

Как сообщали Українські Новини, украинцев предупредили о сильных дождях, грозах и порывах ветра.

Тем временем, 20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

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