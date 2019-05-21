Зеленський призначив першим помічником співзасновника "Квартал 95" Сергія Шефіра

Президент Володимир Зеленський призначив першим помічником Президента Сергія Шефіра.

Про це сказано в указі №305 від 21 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником Президента України", - сказано в ньому.

Шефір народився в 1964 році в Кривому Розі.

Сценарист і продюсер, директор "Студії Квартал-95" (спільно з братом Борисом Шефіром та Володимиром Зеленським).

Брав участь у написанні сценаріїв до фільмів "Службовий роман. Наш час" (2011), "Ржевський проти Наполеона" (2012), "8 перших побачень" (2012) тощо, серіалу "Свати 5" (2011).

Був продюсером фільмів "Я буду поруч" (2012), "Ржевський проти Наполеона" (2012), "8 перших побачень" (2012) тощо, серіалів "Татусі" (2011), "Дівоче полювання" (2011), "Матусі 2" (2012) тощо.

Нагадаємо, Зеленський призначив главою Адміністрації Богдана.

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