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21 травня 2019, вівторок, 18:40 43
Життя 2019-05-21T21:15:03+03:00
Українські Новини
Померли в шоу, але живуть у книгах: Джордж Мартін розповів про фінал "Пісні Льоду і Полум'я"

Померли в шоу, але живуть у книгах: Джордж Мартін розповів про фінал "Пісні Льоду і Полум'я"

Джордж Мартін. Фото: georgerrmartinofficial/Facebook
Джордж Мартін. Фото: georgerrmartinofficial/Facebook

Джордж Мартін, автор циклу книг "Пісня Льоду і Полум'я", на яких ґрунтується серіал "Гра престолів", розповів, що його книги будуть відрізнятися від серіалу тим, що в той час, як в сценаристів екранізації було лише 6 годин для фінального сезону, у його фіналі - буде три тисячі рукописних сторінок.

Про це Мартін написав у своєму блозі.

"Я працюю в зовсім іншому середовищі, ніж Девід і Ден, ніколи не забувайте. Вони мали 6 годин для цього заключного сезону. Я сподіваюся, що останні дві мої книги заповнять 3000 рукописних сторінок між ними, перш ніж я завершу... і якщо потрібно буде більше сторінок і розділів, і сцен, я додам їх", - написав Мартін.

Також письменник розповів, що має намір внести до роману персонажів, які не з'являлися в "Грі престолів".

"Є герої, які ніколи не з'являлися на екрані взагалі, та інші, які померли в шоу, але все ще живуть у книгах. І так, там будуть єдинороги...в якомусь сенсі", - розповів письменник.

Крім того, Мартін заявив, що питання про "реальну" кінцівку телевізійного шоу на його думку "дурне". Замість подібних обговорень в інтернеті, письменник запропонував ознайомитися з першоджерелами - його книгами.

"Як щодо цього? Я напишу, ви прочитаєте. Тоді кожен зможе прийняти рішення та подискутувати про це в інтернеті", - порадив автор "Пісні Льоду і Полум'я".

Як повідомляли Українські Новини, петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів. Також Джордж Мартін відмовився грати у 8 сезоні "Гри престолів".

Крім того, Джордж Мартін розповів про роботу над 3 спін-оффами "Гри престолів".

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