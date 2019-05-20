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20 мая 2019, понедельник, 23:49 100
Общество 2019-05-20T23:49:32+03:00
Українські Новини
Финал "Игры престолов": соцсети заполонили мемы и обсуждения последней серии эпичного сериала

Финал "Игры престолов": соцсети заполонили мемы и обсуждения последней серии эпичного сериала

Финал
Финал "Игры престолов" удивил многих своих зрителей

Последняя серия заключительного сезона "Игра престолов" разошлась на мемы, а поклонники сериала не пришли к единому мнению по поводу финала сериала.

Те, кто уже успел посмотреть заключительный эпизод, сразу же ринулись в соцсети, чтобы поделиться своими эмоциями с другими поклонниками и вместе с ними погоревать об окончании сериала, к героям которого уже успели привыкнуть и заполонили их своими обсуждениями, комментариями и мемами. 

А тем временем, петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала уже миллион подписей.

А ране HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в серии "Игры престолов", а соцсети смеялись над киноляпом.

Также в промофото к предпоследней серии "Игры престолов" у Джейме Ланнистера выросла новая рука.

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