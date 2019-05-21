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21 травня 2019, вівторок, 16:59 50
Політика 2019-05-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака

У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака

Депутат Верховної Ради Віталій Купрій (позафракційний) пропонує парламенту звільнити голову Національного банку Якова Смолія, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, генерального прокурора Юрія Луценка, голови Служби безпеки України Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака.

Відповідні проекти постанов №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зареєстровано в Раді 16 травня, передають Українські Новини.

Тексти проектів постанов наразі відсутні на сайті Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.

Клімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.

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