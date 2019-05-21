У Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака

Депутат Верховної Ради Віталій Купрій (позафракційний) пропонує парламенту звільнити голову Національного банку Якова Смолія, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, генерального прокурора Юрія Луценка, голови Служби безпеки України Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака.\r\nВідповідні проекти постанов №10300, 10301, 10302, 10303, 10304 зареєстровано в Раді 16 травня, передають Українські Новини.\r\nТексти проектів постанов наразі відсутні на сайті Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Грицак подав у відставку.\r\nКлімкін вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду.