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21 травня 2019, вівторок, 16:37 23
Життя 2019-05-21T18:15:03+03:00
Українські Новини
Завтра майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом

Завтра майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

22 травня у Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі + 7... + 14 градусів, вдень + 15... + 23 градуси, у Закарпатті + 13... + 18 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +1... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 10... + 12 градусів, вдень + 16... + 18 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі + 10... + 12 градусів, вдень + 16... + 18 градусів.

У Сваляві істотний дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 15... + 17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 9... + 15 градусів, вдень + 19... + 25 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 17... + 24 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень помірні, місцями суттєві дощі, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 20... + 26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень помірні, місцями суттєві дощі, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 17... + 26 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вночі + 11... + 16 градусів, вдень + 18... + 23 градуси.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі + 13... + 15 градусів, вдень + 20... + 22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.

Тим часом, 20 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.

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