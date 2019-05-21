Завтра майже на всій території України пройдуть грози, місцями з градом

22 травня у Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 7-12 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі + 7... + 14 градусів, вдень + 15... + 23 градуси, у Закарпатті + 13... + 18 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +1... + 6 градусів, вдень +4 ... + 9 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура вночі + 10... + 12 градусів, вдень + 16... + 18 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура вночі + 10... + 12 градусів, вдень + 16... + 18 градусів.\r\nУ Сваляві істотний дощ, температура вночі +11... + 13 градусів, вдень + 15... + 17 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі + 9... + 15 градусів, вдень + 19... + 25 градусів.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 17... + 24 градуси.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень помірні, місцями суттєві дощі, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 20... + 26 градусів.\r\nНа півдні України хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ, вдень помірні, місцями суттєві дощі, місцями грози, вдень місцями град, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі + 10... + 15 градусів, вдень + 17... + 26 градусів.\r\nУ Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 7-12 м\/с.Температура повітря вночі + 11... + 16 градусів, вдень + 18... + 23 градуси.\r\nУ Ялті короткочасний дощ. Температура вночі + 13... + 15 градусів, вдень + 20... + 22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців попередили про сильні дощі, грози і пориви вітру.\r\nТим часом, 20 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +25...+27 градусів.