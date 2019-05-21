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21 травня 2019, вівторок, 13:02 9
Політика 2019-05-21T15:45:03+03:00
Українські Новини
МЗС Чехії вітає призначення Брендона Старка королем Вестеросу і закінчення громадянської війни

МЗС Чехії вітає призначення Брендона Старка королем Вестеросу і закінчення громадянської війни

Гра Престолів. Фото: kinopoisk.ru
Гра Престолів. Фото: kinopoisk.ru

Міністерство закордонних справ Чехії зробило офіційну заяву у зв'язку з виходом останній серії серіалу "Гра престолів".

Про це воно написало на своїй сторінці в Facebook, повідомляють Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ україни вітає закінчення давньої громадянської війни в Західних землях. Ми розглядаємо Брендона Старка як позитивний крок до зміцнення стабільності в королівстві і поліпшення умов життя населення", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, петиція з вимогою перезняти 8 сезон "Гри престолів" зібрала вже мільйон підписів.

Раніше в промофото до передостанньої серії "Гри престолів" у Джеймі Ланністера виросла нова рука.

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