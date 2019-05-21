підписатися на розсилку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 травня 2019, вівторок, 13:06 61
Суспільство 2019-05-21T16:00:04+03:00
Українські Новини
Частина Києва залишиться без води на кілька днів: адреси

Частина Києва залишиться без води на кілька днів: адреси

Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

В кінці травня деякі житлові будинки Києва залишаться тимчасово без холодної води через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що частина відключень буде проводитися з 21 до 22 травня, а друга частина – з 28 до 29 травня.

Зазначається, що ремонт необхідно виконувати для надійної роботи систем водопостачання.

Де і коли відключать воду:

  • 21 травня з 09:00 до 22:00 — вулиця Нижній Вал (річковий порт), вулиця Верхній Вал, 72;
  • 21 травня з 09:00 до 21:00 — вулиця Ділова, 1/2, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16;
  • 28 травня з 09:00 до 06:30 — вулиця Челябінська, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24р.

Як повідомляли Українські Новини, сотні будинків у 7 районах Києва залишилися без гарячої води на два тижні.

Раніше в Рівному через борги відключили гарячу воду.

Більше новин про: Вода Відключення води Відключення води в Києві

Архів
Новини
ОБ закликав Зеленського економічно розблокувати Донбас 16:01
Київстар та Міністерство освіти і науки назвали переможців Фестивалю інновацій 15:36 Прес-реліз
СБУ оголосила в розшук керівника "Ужгородського турбогазу" Качура 15:25
В Україні можна буде будувати будинки заввишки 150 м 15:21
Готові виконати закон і сприяти своєчасному запуску оптового ринку електроенергії, – директор "Енергоринку" Гнатюк 15:18
більше новин
Міністр оборони Степан Полторак. Фото: facebook.com/generalpoltorak
Я розчулений: Полторак опублікував фото зруйнованого Кремля 16:43 Фото
Супрун полетіла з України одразу після інавгурації Зеленського 22:15
Володимир і Олена Зеленські. Фото: olenazelenska_official/Instagram
Олена Зеленська створила офіційний Instagram-аккаунт і в ньому вже 6 фотографій 22:03
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Український бізнес подолає політичну турбулентність, – Шимків 10:25
більше новин
Гройсман заявив, що спроба знизити тарифи може спричинити серйозну кризу 08:20
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: Українська правда
Невідомі оточили будівлю ВККС і заблокували її роботу 13:08
Флористична композиція Азума Макото. Фото: azumamakoto/Instagram
Фото дня: Флорист, який запускає квіти до космосу, встановив інсталяцію в Славутичі 17:57
Клімкін хоче балотуватися в Раду як самовисуванець 12:09
Зеленський задекларував 9,7 млн гривень і віллу в Італії 15:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok