Частина Києва залишиться без води на кілька днів: адреси

В кінці травня деякі житлові будинки Києва залишаться тимчасово без холодної води через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".\r\nТак, повідомляється, що частина відключень буде проводитися з 21 до 22 травня, а друга частина – з 28 до 29 травня.\r\nЗазначається, що ремонт необхідно виконувати для надійної роботи систем водопостачання.\r\nДе і коли відключать воду:\r\n\r\n21 травня з 09:00 до 22:00 — вулиця Нижній Вал (річковий порт), вулиця Верхній Вал, 72;\r\n21 травня з 09:00 до 21:00 — вулиця Ділова, 1\/2, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16;\r\n28 травня з 09:00 до 06:30 — вулиця Челябінська, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24р.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сотні будинків у 7 районах Києва залишилися без гарячої води на два тижні.\r\nРаніше в Рівному через борги відключили гарячу воду.