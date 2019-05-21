Частина Києва залишиться без води на кілька днів: адреси

В кінці травня деякі житлові будинки Києва залишаться тимчасово без холодної води через проведення планових ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба КП "Київводоканал".

Так, повідомляється, що частина відключень буде проводитися з 21 до 22 травня, а друга частина – з 28 до 29 травня.

Зазначається, що ремонт необхідно виконувати для надійної роботи систем водопостачання.

Де і коли відключать воду:

21 травня з 09:00 до 22:00 — вулиця Нижній Вал (річковий порт), вулиця Верхній Вал, 72;

21 травня з 09:00 до 21:00 — вулиця Ділова, 1/2, 4, 5б, 6, 14, 14а, 14б, 16;

28 травня з 09:00 до 06:30 — вулиця Челябінська, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24р.

Як повідомляли Українські Новини, сотні будинків у 7 районах Києва залишилися без гарячої води на два тижні.

Раніше в Рівному через борги відключили гарячу воду.