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01 мая 2019, среда, 17:14 17
Общество 2019-05-01T17:15:03+03:00
Українські Новини
В Ровно из-за долгов отключили горячую воду

В Ровно из-за долгов отключили горячую воду

Горячая вода. Фото: pixabay.com
Горячая вода. Фото: pixabay.com

ООО "Ривнетеплоэнерго" отключило с 1 мая централизованное горячее водоснабжение в городе из-за задолженности потребителей.

Об этом говорится в сообщении предприятия в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нефтегаз" 15% для теплопоставок предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в нем.

Согласно сообщению, исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе.

Отмечается, что возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты полученных услуг, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.

Как сообщали Українські Новини, с 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам.

Тем временем, киевлянам готовят подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.

Также украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.

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