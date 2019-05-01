В Ровно из-за долгов отключили горячую воду

ООО "Ривнетеплоэнерго" отключило с 1 мая централизованное горячее водоснабжение в городе из-за задолженности потребителей.\r\nОб этом говорится в сообщении предприятия в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за ваших долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нефтегаз" 15% для теплопоставок предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных на твердом топливе.\r\nОтмечается, что возобновление горячего водоснабжения всего города будет восстановлено при положительной динамике оплаты полученных услуг, а также после перевода необходимого количества котельных на твердое топливо.\r\nКак сообщали Українські Новини, с 1 мая украинцы будут платить за коммуналку по новым правилам.\r\nТем временем, киевлянам готовят подорожание горячей воды и тепла с 1 мая.\r\nТакже украинцы начали получать субсидии "живыми" деньгами.