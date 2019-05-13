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13 мая 2019, понедельник, 06:00 123 Инфографика
Общество 2019-05-13T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сотни домов в 7 районах Киева останутся без горячей воды на две недели: адреса

Сотни домов в 7 районах Киева останутся без горячей воды на две недели: адреса

Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В Киеве с сегодняшнего дня, 13 мая, будут проходить масштабные отключения горячей воды на две недели. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

"В г. Киев продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период. С 13-14 мая "Киевтеплоэнерго" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках. Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность.

"С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточниках "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах. А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Оболонский район (с 13 по 27 мая)

Подольский район (с 13 по 27 мая)

Шевченковский район (с 14 по 27 мая)

Голосеевский район (с 14 по 28 мая)

Соломенский район (с 14 по 28 мая)

Печерский район (с 14 по 28 мая)

Дарницкий район (с 14 по 28 мая)

 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Теремках из-за аварии на водопроводе часть жителей осталась без воды.

Ранее в Ровно из-за долгов отключили горячую воду.

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Вода. Фото: pixabay
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